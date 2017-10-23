القبض على عاطل هارب من 7 قضايا في الشرقية
القبض على عاطل هارب من 7 قضايا في الشرقية
11:18 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، القبض على عاطل؛ مطلوب للتنفيذ عليه في 7 قضايا سرقة بالإكراه.
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد. ع. ص" 19 عامًا، عاطل، مُقيم بكفر "المراغة" بمنيا القمح، بحيازته بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار.
وبالفحص، تبين أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره في 7 قضايا سرقة بالإكراه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
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