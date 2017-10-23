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مصر ضمن الدول الأكثر "تشاؤمًا" حول العالم

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مصراوي Masrawy

ضمن الدول الأكثر "تشاؤمًا" حول العالم

10:01 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

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بالصور.. أفكار لتنظيم المطبخ صغير الحجم واستغلال المساحات

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بالصور.. أفكار لتنظيم المطبخ صغير الحجم واستغلال المساحات

كتب - هشام عواض:

تؤثر الاضطرابات والأحداث حول العالم، في نسبة تفاؤل وتشائم البشر، فحوادث الإرهاب والعنصرية وتدهور مستوى المعيشة، وضبابية المستقبل، جميعهم عوامل تؤدي الى  التشاؤم.

ونشرت "صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تقريرًا أعدته مؤسسة "جالوب" العالمية للموارد البشرية والاحصاءات، حول مدى تفاؤل وتشاؤم البشر في أرجاء دول العالم حول مستقبلهم.

وحلت مصر في مركز متقدم في قائمة الدول الأكثر تشاؤمًا، وذلك بعدما كانت في 2007 نسبة التفاؤل 25%، وانحسرت الآن إلى 8 % فقط.

وأعدت التصنيف الذي اعتمد على أخذ آراء أشخاص من دول العالم، حول مدى رضاءهم عن حياتهم ومستقبلهم. في 2007 والآن بعد عشر سنوات، مع تعيين الفارق بين الرقمين وهل زاد التفائل أم نقص في البلدان المختلفة.

وأظهرت النتائج أن سكان 21 بلدًا، يرون أن لم يحدث أي تغيير في حياتهم المعيشية، منذ 2007.

ومن بين أكثر البلدان التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في التفاؤل، في 2017، "مصر واليونان وإسبانيا وسنغافورة وبلجيكا والهند ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

ومن الجهة الأخرى، فقد شهد سكان العديد من الدول حول العالم، زيادة في نسبة تفاؤلهم.

وجاءت في هذه القائمة، ألمانيا، وغالبية دول أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية.

 

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