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بالصور.. وزير النقل في جولة مفاجئة بطريق "شبرا بنها الحر"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير النقل في جولة مفاجئة بطريق "شبرا بنها الحر"

11:17 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

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القاهرة- مصراوي:

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية مفاجئة مساء أمس، بطريق شبرا / بنها الحر، الذي تم الانتهاء من تنفيذه وأصبح جاهزا للافتتاح الرسمي.

وتجول الوزير في الطريق؛ للاطمئنان علي العلامات المرورية، ومحطات التحصيل والوقود، والتقي بعدد من قائدي المركبات الذين أشادوا بمستوى الطريق، وتقليل المسافة الزمنية من القاهرة إلى بنها 20 دقيقة، بعد أن كانت تتجاوز ساعة كاملة، مما سيوفر الوقت والتكلفة الإجمالية للمركبات، كما أشادوا بتوافر جميع عوامل السلامة والأمان بالطريق.

وصرح وزير النقل، أن الطريق يشهد إقبالا كبيرًا من المركبات، وهو أول طريق زراعي حر دون تقاطعات مرورية في ، وبه محطات للخدمة على الجانبين، من محطات تموين وقود لخدمة المسافرين وإدارة للمرور ونقاط أمنية، وإسعاف.

وأضاف الوزير، أن الطريق يسهم في تخفيف الضغط المروري على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، ويبلغ طوله 40 كم وتكلفته الإجمالية 3.3 مليار جنيه، وتكلفة نزع الملكية 1.7 مليار جنيه.

وأكد "عرفات"، أن الطريق يمثل محورًا جديدًا يربط مباشرة بين الطريق الدائري للقاهرة، والطريق الدائري الإقليمي، دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.

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