وزير النقل: تحويل معهد "وردان" للسكك الحديدية إلى أكاديميه للتأهيل والتدريب

القاهرة – مصراوي:

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم تحويل معهد "وردان" التابع للسكك الحديدية، إلى أكاديمية فنية للتأهيل الفني والتدريب، لافتا أنه لا يريد تحويلها لأكاديمية نظرية.

وأضاف وزير النقل لمصراوي، أن هدف المعهد سيكون التدريب العملي لا النظري؛ للارتقاء بمستوى العنصر البشري التابع لهيئة السكك الحديدية، مؤكدًا: "هذا ما سوف نطبقه خلال الفترة المقبلة".​