"مي" ادعت اختطافها: زوجي أهملني ووجدت الحب في "فيس بوك"

الفيوم – حسين فتحي:

كشف ضباط البحث الجنائي، بمديرية أمن الفيوم، اليوم الإثنين، غموض اختفاء زوجة شابة، وادعاء اختطافها.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من "عيد. أ. ر" 28 عامًا، مقيم بمركز إطسا، ويعمل في أحد شوادر بيع الفاكهة، في المملكة العربية السعودية، باختفاء زوجته أثناء وجودهما بمدينة الفيوم، وأن شخصًا اتصل به عدة مرات، يطالبه فيها بمبلغ مالي كبير، كفدية مقابل عودة زوجته.

وتبين من التحريات، التي أشرف عليها العميد هيثم عطا رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن الزوجة "مي. ك. م" 18 عامًا، تعرفت على شخص يدعى "رائد. خ. م" 20 عامًا، "عامل" مقيم بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، من خلال شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضافت التحريات، أنه في مساء يوم 17 أكتوبر الجاري، اتفقت الزوجة، مع صديقها على اختلاق واقعة اختطافها و مساومة زوجها على دفع مبلغ 450 ألف جنيه، مقابل عودتها لزوجها لإجباره على طلاقها، والارتباط بصديقها الجديد.

وأشارت التحريات، إلى أنه من خلال تتبع المكالمات الواردة للزوج، تبين أن زوجته الهاربة تقيم مع صديقها بمدينة طنطا.

وفي كمين شارك فيه الرائد أحمد حسين طرفاية، معاون أول مباحث مركز إطسا، ألقي القبض على الزوجة بصحبة صديقها بنزل الشباب بمدينة طنطا، وبمواجتها بالتحريات اعترفت بأنها كانت تكره زوجها بسبب بعده عنها بشكل مستمر وحبه للمال، وأنها كانت تعيش وحيدة ولم تشعر أنها متزوجة، وكانت تقضي أوقات فراغها في التحدث مع حبيبها على شبكة التواصل الاجتماعي، خاصة أن زوجها مهموم بالعمل ومشكلاته، وجمع المال فقط، دون مراعاة أنها زوجه صغيرة السن، وتحتاج رعاية خاصة، ووجوده بجوارها.

وأحيلت الزوجة وصديقها لنيابة بندر الفيوم، والتي تباشر تحقيقاتها.