أخبار عاجلة

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
صرف تعويضات للمتضررين من مشروع محور 30 يونيو بالإسماعيلية -
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور) -
"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قرقاش: قبول المطالب الـ13 ومُراجعة سجل الدوحة "الأسود" أساس حل الأزمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قرقاش: قبول المطالب الـ13 ومُراجعة سجل الدوحة "الأسود" أساس حل الأزمة

11:22 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

الدكتور أنور قرقاش

كتبت- رنا أسامة:

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن دعوات قطر للحوار غير المشروط محاولات "جوفاء" للتعتيم على "سجلها الأسود الذي ينطوي على انتهاكات بحق جيرانها في المِنطقة"، مؤكدًا أن أساس الحل يكمُن في مُراجعة الدوحة سجلها الأسود وقبول المطالب الـ13 للدول الأربع العربية المُقاطعة الداعية لمكافحة الإرهاب.

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "دعوات الشقيق المرتبك المتكررة للحوار الغير مشروط محاولات جوفاء لتجاوز خطاياه في حق جيرانه والمنطقة، أساس الحوار سجله الأسود وإطاره المطالب الـ13".

ولطالما أبدت قطر استعدادها للحوار مع الدول الأربع وأعربت عن دعمها الوساطة الكويتية لحل الأزمة، مُمثّلة في تصريحات وزير خارجيتها محمد بن عبد آل ثاني، في الوقت الذي يرى فيه مُراقبون أن تصرفاتها تتناقض مع تلك التصريحات التي ليست إلا لـ"تسويق" مواقفها في الخارج.

كما أكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطاب ألقاه على هامش اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر الماضي، أن قطر تدعو للحوار والتفاوض بين الأشقاء "لأن هذا الأسلوب أساء لجميع دول مجلس التعاون"، بحسب قوله.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية التي بدأت قبل أكثر من 100 يوم بين قطر من جهة والمملكة العربية ومصر والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وسط تعنّت من جانب الدوحة، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف الخليج "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين".

جدير بالذكر أن الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية الألمانية تدين الهجوم الإرهابي في الواحات البحرية

    أخبار

  • البرلمان العربي يقيم ورشة عمل لمكافحة الإرهاب في مقر الجامعة العربية

    أخبار

  • قرقاش: القمة الخليجية القادمة تضع الكرة في ملعب قطر

    أخبار

  • الجارالله عن حادث الواحات: "رحم الله شهداء استقرار "

    أخبار

إعلان

a7f8c88cc7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)