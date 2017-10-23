قرقاش: قبول المطالب الـ13 ومُراجعة سجل الدوحة "الأسود" أساس حل الأزمة

كتبت- رنا أسامة:

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن دعوات قطر للحوار غير المشروط محاولات "جوفاء" للتعتيم على "سجلها الأسود الذي ينطوي على انتهاكات بحق جيرانها في المِنطقة"، مؤكدًا أن أساس الحل يكمُن في مُراجعة الدوحة سجلها الأسود وقبول المطالب الـ13 للدول الأربع العربية المُقاطعة الداعية لمكافحة الإرهاب.

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "دعوات الشقيق المرتبك المتكررة للحوار الغير مشروط محاولات جوفاء لتجاوز خطاياه في حق جيرانه والمنطقة، أساس الحوار سجله الأسود وإطاره المطالب الـ13".

ولطالما أبدت قطر استعدادها للحوار مع الدول الأربع وأعربت عن دعمها الوساطة الكويتية لحل الأزمة، مُمثّلة في تصريحات وزير خارجيتها محمد بن عبد آل ثاني، في الوقت الذي يرى فيه مُراقبون أن تصرفاتها تتناقض مع تلك التصريحات التي ليست إلا لـ"تسويق" مواقفها في الخارج.

كما أكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطاب ألقاه على هامش اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر الماضي، أن قطر تدعو للحوار والتفاوض بين الأشقاء "لأن هذا الأسلوب أساء لجميع دول مجلس التعاون"، بحسب قوله.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية التي بدأت قبل أكثر من 100 يوم بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وسط تعنّت من جانب الدوحة، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف الخليج "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين".

جدير بالذكر أن الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.