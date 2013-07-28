الحلقة (17) من "حكاية حياة": حياة تتذكر رسائلها لأدهم واختفاء هشام

كتب : فاطمة النشابي الأحد 28-07-2013 02:24

تتذكر حياة في بداية أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "حكاية حياة"، الرسائل التي كانت ترسلها لابنها أدهم وقتما كانت في المصحة النفسية.

يعترف يوسف لأدهم باكتشاف حقيقة خيانة إيناس له، حين كانت في حفلة إكرام، ويرى عزت، سيارة دكتور هشام تحت منزل حياة، ما يجعله يجري اتصالا بدكتورة سلوى لإخبارها، والتي قامت على الفور بإبلاغ زوجة هشام.

تذهب رانيا زوجة هشام لمنزل حياة من أجل رؤية زوجها، ولكنها لا تجده، ما يجعل حياة تذهب إلى منزل أشقائها لمقابلة يوسف، وتنشب مشاجرة بينها وبين ندى ونجوى، ويتعهد يوسف لحياة بالبحث عن هشام.