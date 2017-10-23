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نائب الرئيس العراقي: استفتاء كردستان أصبح من الماضي

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مصراوي Masrawy

نائب الرئيس العراقي: استفتاء كردستان أصبح من الماضي

11:21 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

نائب الرئيس العراقي: استفتاء كردستان أصبح من الماضي

نائب الرئيس العراقي اياد علاوي

بغداد - (د ب أ):

صرح نائب الرئيس العراقي اياد علاوي اليوم الاثنين بأن استفتاء انفصال إقليم كردستان ، الذي جرى في شهر سبتمبر الماضي، "أصبح من الماضي".

وقال علاوي، خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، إن "الاستفتاء أصبح من الماضي ، وأن الدستور هو الحاكم للأوضاع في المناطق المختلف عليها".

وأضاف على "الأمم المتحدة والجامعة العربية أن تدعم الحوار البناء تحت سقف الدستور للوصول إلى حلول للمشاكل العالقة".

وأكد علاوي دعمه ومساندته "لأي إجراءات من شأنها أن تساهم في خفض التوتر وأن تحافظ على حياة المدنيين ، وتحفظ وحدة وسلامة واستقرار العراق ، وبدء الحوار الثنائي بين بغداد واربيل ، وكذلك حوار وطني شامل يهدف لإزالة جميع المشاكل التي تعصف بالعملية السياسية".

وشهد اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين السياسية والأمنية، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك والمناطق المختلف عليها.

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