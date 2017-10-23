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إسرائيل تعتقل فلسطينيا بسبب تحية الصباح على فيسبوك

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تعتقل فلسطينيا بسبب تحية الصباح على فيسبوك

11:14 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

إسرائيل تعتقل فلسطينيا بسبب تحية الصباح على فيسبوك

لندن (بي بي سي)

اعتقلت السلطات الإسرائيلية فلسطينيا بعدما نشر تعليقا على حسابه على موقع فيسبوك قال فيه "صباح الخير عليكم".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطات ترجمت العبارة بشكل خاطئ لتصبح "هاجموهم" بدلا عن "صباح الخير عليكم".

وقالت القوات الإسرائيلية إنها اعتقلت الفلسطيني، وهو عامل بناء، لبعض الوقت بسبب اتهامه "بالحض على العنف" لكنها اطلقت سراحه بعد اكتشاف الخطأ.

وكان العامل قد نشر صورة له إلى جوار جرافة يستخدمها في العمل في الضفة الغربية المحتلة مصحوبة بعبارة "صباح الخير عليكم" ، ثم اعتقل بعدها، الأسبوع الماضي.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن عبارة "صباح الخير عليكم" بالعربية تشبه إلى حد كبير عبارة "هاجموهم" بالعبرية.

وحسب تقارير إسرائيلية لم يتم استشارة أي عنصر أمني يتحدث العربية قبل اعتقال العامل، واعتمدت السلطات على ترجمة إليكترونية للمنشور الذي تم حذفه لاحقا.

هذا المحتوى من

BBC

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