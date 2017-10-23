خارجية "كتالونيا": المسئولون في الإقليم لن يتبعوا الأوامر الصادرة من مدريد

مدريد- (أ ش أ):

قال المتحدث باسم الشئون الخارجية لحكومة إقليم كتالونيا راؤول روميفا، إن المسئولين لن يتبعوا الأوامر الصادرة من الحكومة في مدريد ولكنهم سيستمعون فقط إلى إرادة شعب الإقليم.

وأضاف روميفا، في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أذاعها اليوم الاثنين، أنه يتعين على جميع المؤسسات بما فيها الشرطة اتباع تعليمات الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في الإقليم، مشددا على أن شعب كتالونيا فقط هو من له الحق في تغيير هذه المؤسسات.

وأكد أنه لا يمكن الوثوق بالديمقراطية في الاتحاد الأوروبي إذا سمح لمدريد بفرض حكم مباشر على إقليم كتالونيا.

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد أعلن مؤخرا رغبة مدريد في حل البرلمان بإقليم كتالونيا والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة من أجل استعادة النظام في المنطقة.