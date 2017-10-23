العثور على جثة مسن داخل دورة مياه مسجد في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

عثر الأهالي من رواد مسجد التوبة، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، على جثة رجل مسن مسجاة داخل إحدى دورات المياه بالمسجد.

وورد لقسم شرطة دمنهور، إخطارًا بوجود شخص متوفى بداخل المسجد، بالانتقال والفحص تبين وجود جثة "كمال. ح. غ" 65 عامًا، بالمعاش، ومقيم قرية لقانة، مركز شبراخيت، يرتدي كامل ملابسه داخل إحدى دورات المياه بالمسجد.

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وبسؤال شقيق المتوفى "إبراهيم. ح. غ" 62 عامًا، بالمعاش، ومقيم بذات الناحية، قرر أن المتوفى يعاني من مرض بالكلى، وأنه دائم الحضور لعمل جلسات غسيل كلوي، بإحدى المراكز الطبية بدمنهور، ولايشتبه في وفاته جنائيًا.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.