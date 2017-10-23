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"التعليم" تطلق بطولات محلية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

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مصراوي Masrawy

"التعليم" تطلق بطولات محلية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

11:07 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قالت الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم لشئون ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الوزارة أقامت فعاليات مجموعة من البطولات تستهدف الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدأت البطولات في كل محافظات في آن واحد.

وأضافت "مشهور": شارك في البطولات 13000 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة "سمعي، ذهني، ودمج"، وتهدف لمشاركة أكبر قطاع من الطلاب في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

ووفقا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، أوضحت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أن الإدارة وضعت خطة ممارسة مجموعة متكاملة من الأنشطة الرياضية والثقافية لطلاب التربية الخاصة تشمل فئات الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية وطلاب الدمج.

وأوضح البيان أن المسابقات في ألعاب: كرة قدم خماسي بنين وبنات للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية والدمج، وألعاب قوى سباقات 100 متر عدو، و200 متر عدو، ووثب طويل من الحركة، ووثب طويل من الثبات، ورمي الجلة بنين وبنات للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية والدمج.

يذكر أنه تم توزيع المحافظات إقليميًا على النحو التالي: إقليم القاهرة الكبرى ويضم: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، ويضم إقليم الدلتا محافظات: الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، الشرقية ودمياط.

أما إقليم القناة فيضم: بورسعيد، السويس، الإسماعلية، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ومحافظات إقليم بحري هي: الإسكندرية، الدقهلية، البحيرة، ومطروح .

أما بالنسبة لإقليم شمال الصعيد فيشمل: الفيوم، بني سويف، أسيوط ، الوادي الجديد، والمنيا، وإقليم جنوب الصعيد يضم: أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، سوهاج، وقنا.

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