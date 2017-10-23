رئيس السكك الحديدية لمصراوي: لم يصلنا مليم واحد منذ حادث قطاري الإسكندرية

القاهرة- مصراوي:

قال المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة لم يصلها أي دعم مالي من وزارة المالية منذ حادث تصادم قطاري الإسكندرية، لافتا إلى أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات وعدهم بتوفير ١٠٠ مليون دولار؛ لشراء قطع غيار جديدة وإعادة تأهيل عدد من القطارات.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، اليوم الإثنين، أن وزارة المالية أخطرت وزارة النقل بتوفير ٢٠ مليون دولار للسكة الحديد لكننا لم نصرف منهم مليما واحدا حتى الآن.

وأضاف سالم، أن الهيئة تواجه مشكلات عدة خاصة بالتمويل، وإن لم يتم توفير الدعم اللازم سوف يؤثر ذلك على سير القطارات وإعادة تأهيلها مما سينعكس سلبا على أداء العاملين بالهيئة.