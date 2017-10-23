الصحة: تطعيم 11 مليون تلميذ ضد الديدان المعوية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تطعيم 11 مليونا و192 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية ضد الديدان المعوية، في اليوم السادس للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، والتي بدأت يوم 15 أكتوبر وتستمر حتى 26 من الشهر الجاري.

وقال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم تطعيم مليون و41 ألف تلميذ بمحافظة القاهرة، و624 ألف تلميذ بالإسكندرية، و83 ألفا ببورسعيد، و86 ألفا بالسويس، و159 ألفا بالإسماعيلية، بالإضافة إلى 180 ألفا بدمياط، و695 ألفا بالدقهلية، و814 ألفا بالشرقية، و704 آلاف بالقليوبية، و407 آلاف بكفر الشيخ، و586 ألفا بالغربية، و535 ألفا بالمنوفية.

وأضاف في بيان اليوم الإثنين، أنه تم تطعيم 731 ألفا بالبحيرة، ومليون و28 ألفا بالجيزة، و420 ألفا بالفيوم، و388 ألفا ببني سويف، و660 ألفا بالمنيا، و539 ألفا بأسيوط، و618 ألفا بسوهاج، و372 ألفا بقنا، و144 ألفا بالأقصر، و171 ألفا بأسوان، و34 ألفا بالوادي الجديد، و50 ألفا بالبحر الأحمر، و39 ألفا بشمال سيناء، و19 ألفا بجنوب سيناء، و81 ألفا بمطروح.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحملة تأتي في إطار الخطة الوقائية الموضوعة من قبل الوزارة لمواجهة الإصابة بالطفيليات المعوية بين طلاب المدارس، حيث أن الإصابة بهذه الطفيليات تعد من الأمراض المتوطنة بمصر.

وأشار إلى أن العدوى بهذه الأمراض تنتقل عن طريق الأيدى الملوثة وغالباً ما تحدث عدوى ذاتية تؤدي إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس، لافتًا إلى أن الإصابة بهذه الديدان تؤدى إلى آلام بالبطن مع قىء وإسهال وفقدان للشهية بالإضافة إلى فقدان للوزن، وأنيميا، وضعف عام مع قلة التركيز.