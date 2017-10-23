الفرنسية "إيريس ميتينير" ملكة جمال الكون في مصر للترويج للسياحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

تعقد هيئة تنشيط السياحة، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا حول زيارة ملكة جمال الكون الفرنسية "إيريس ميتينير" لمصر.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي ضمن جهود هيئة تنشيط السياحة؛ لاستغلال زيارة المشاهير من مختلف المجالات للترويج للمقصد السياحي المصري، وتحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم بما يضمن مزيدًا من الوفود السياحية إلى البلاد.

وقال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مصر استقبلت ما يزيد عن ٨٠٠ ألف سائح ألماني في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه في حال الاستمرار بنفس معدلات البيع، فإنه من المتوقع تجاوز المليون سائح ألماني بنهاية العام الجاري، وهو أعلى رقم سجلته السياحة الألمانية إلى مصر منذ ٢٠١١.