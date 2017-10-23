أبكى حسن أبو السعود واعتنقت خطيبته الإسلام.. 12 معلومة عن إيساف

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ارتبط اسمه بنجاح تجربة برامج اكتشاف المواهب الغنائية في مصر، والتي كان يشرف عليها نخبة من عمالقة التلحين والغناء في مصر والوطن العربي، وحينما فاز بلقب برنامج "ستار ميكر" للموسم الثاني، ظن الجميع أنه سينطلق بسرعة الصاروخ إلى عالم النجومية والأضواء، لكن بقدر ما حصد من شهرة من البرنامج إلا أن نجمه قد هوى سريعا بشكل مفاجئ، وظل لمدة طويلة بعيدا عن الساحة الغنائية، إلى أن قرر إنتاج الألبومات لنفسه، في محاولة منه لاستعادة ما تبقى من شهرته في "ستار ميكر".



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 12 معلومة عن المطرب "إيساف".

1- ولد في 23 أكتوبر 1977.

2- بدأ الغناء في المرحلة الإعدادية أثناء فترة حرب الخليج الثانية، واكتشف جاره جمال صوته وشجعه بشدة على خوض تجربة الغناء وتنمية موهبته بالدراسة.

3- أثقل موهبته بالدراسة ثم انطلق ليغنى فى الفنادق الصغيرة وبعض الأندية، إلى أن أصبح يغنى فى بعض الفنادق الكبرى.

4- فور الإعلان عن برنامج اكتشاف المواهب "ستار ميكر"، لم يتردد فى دخول المنافسة، ومن بين عشرات المتسابقين اختاره الجمهور بطلا للبرنامج فى موسمه الثاني، وكانت معه المطربة شاهيناز.

5- قدم أغنيته "زي غيرها" أثناء مشاركته في البرنامج، وقد حققت نجاحا واسعا، وتسببت في بكاء الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائه لها على المسرح، تأثرا بأدائه، فقال: "الشاب ده صوته بيبكيني".

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6- بعد فوزه بلقب "ستار ميكر"، وقع عقد احتكار مع الشركة المنتجة للبرنامج ولمدة تزيد على ثمانية أشهر لم يكن قد توصل الطرفان فيها إلى طريقة مناسبة للتعامل، وحينها توفيت والدته، فابتعد عن الساحة الفنية لمدة عام، ثم عاد مرة أخرى للشركة، لكنه أنهى العقد بشكل ودي بعد استمرار الخلاف، ليوقع عقدا مع شركة "جود نيوز"، ولكنه ما لبث أن توفي والده فابتعد مرة ثانية عن الفن لمدة شهور، ثم عاد ليطرح أول ألبوماته في عام 2007 بعنوان "معاه قلبي"، والذي حقق نجاحا واسعا.

7- أصدر ألبومه الثاني بعنوان "حياة الروح"، ثم خفت بريقه الفني رويدا، إلى أن لاحظ الجمهور اختفاءه عن الساحة الفنية.

8- حينما سُئل بعد شهرته عن رأيه في برامج اكتشاف المواهب الغنائية أجاب في حوار صحفي مع "روزاليوسف" قائلا: "برامج المسابقات هي نافذة نطل منها على العالم ويشاهدها ملايين من الناس فلا نستطيع أن ننكر أهميتها وبعد انتهاء البرنامج تبقى المسؤولية على الفنان في الترويج لنفسه بدليل أن هناك أشخاصا فازت ولا نعلم عنهم شيئًا وهناك أشخاص لم يفوزوا وهم على الساحة الآن".

9- خاض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال بطولة فيلم "الحكاية فيها منة"، عام 2008، ثم شارك في 4 أعمال أخرى فقط هي: فيلم "عايشين اللحظة"، ومسلسلات: "نونة المأذونة، فض اشتباك، جبل الحلال".

10- أكد في حوار صحفي سابق أنه نادم على تجربته في التمثيل قائلا: "أنا غير راضٍ عن تجربتي في التمثيل ولو عاد بي الوقت ما كنت لأقدم عليها، أو على الأقل كنت قدمتها بشكل آخر".

11- صرح بأنه يتمنى تقديم "ديو" غنائي مع المطرب بهاء سلطان، وكذلك المطربة شيرين وأنغام وجنات.

12- في عام 2012 نشر "إيساف" صورة له مع خطيبته الإنجليزية "روز"، بعد اعتناقها الإسلام، وإشهار ذلك في مشيخة الأزهر الشريف، مشيرا إلى أنّها كانت تفكر في الأمر منذ فترة.