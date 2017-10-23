"البحوث الإسلامية" يطلق حملة "توعية بحق الشهيد" في 10 آلاف معهد ومدرسة

كتب - محمود مصطفى:

أطلق الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الاثنين، حملة جديدة للتوعية بحق الشهيد في نحو 10 آلاف معهد ومدرسة على مستوى محافظات ومراكز وقرى الجمهورية.

وألقى عفيفي كلمة في طابور الصباح اليوم في المعهد النموذجي بمدينة نصر؛ للإعلان عن بدء الحملة، يرافقه الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث ومديري بعض مناطق الوعظ.

وبدأ الأمين العام كلمته بوقفة دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدماءهم وأنفسهم لأجل أن يحيا المصريين.​

وأكد عفيفي في كلمته للتلاميذ: أنتم مشروع المستقبل الذي تستثمر فيه مصر وتضحي بأبنائها وأبطالها للحفاظ عليكم، فخاطب الفتيات قائلا: أنتن أمهات المستقبل ولابد أن تربين أولادكن على حب الوطن والحفاظ عليه، كما خاطب البنين قائلا: جيش مصر العظيم وشرطتها الباسلة يبذلون الغالي والنفيس لأجلكم فكونوا على قدر المسئولية.

وشهد الأمين العام أداء تحية العلم في معهدي الإعدادي والإبتدائي.

وطالب عفيفي مدرسي المعهد بالتركيز على الجوانب التوعوية أثناء التواصل مع التلاميذ، مشيرا إلى أن وعاظ الأزهر الشريف متواجدون يوميا في المدارس والمعاهد في كل المحافظات لتنمية الحس الوطني وتربية النشء على البذل والعطاء منذ بداية حياته.