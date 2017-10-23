"الهندسة والبنات" الأفضل بجامعة عين شمس في 2017

كتب- محمد قاسم:

أعلن سمير عبدالناصر، أمين عام جامعة عين شمس، فوز كيلتي الهندسة والبنات بالمركز الأول في المسابقة السنوية لأفضل كلية ومركز ووحدة ذات طابع خاص في مجال خدمة المجتمع على مستوى الجامعة.

وذكر عبدالناصر، في بيان اليوم الإثنين، أنه سيتم تنظيم احتفالية لتكريم الفائزين في المسابقة السنوية لأفضل كلية ومركز ووحدة ذات طابع خاص في مجال خدمة المجتمع على مستوى الجامعة، يوم الثلاثاء 31 من أكتوبر الجاري في العاشرة صباحًا بمقر قصر الزعفران.

وأعلن أمين عام جامعة عين شمس، فوز كلية الهندسة بالمركز الأول على مستوى الكليات العملية تلتها في المركز الثاني كلية الزراعة، بينما حصدت كلية البنات المركز الأول على مستوى الكليات النظرية، تلتها كلية التجارة في المركز الثاني.

شارك بالمسابقة 14 كلية على مستوى الجامعة.

أما على مستوى المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للكليات فقد فاز مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة التابع لكلية البنات على المركز الأول، وجاءت وحدة التنمية البشرية وريادة الأعمال التابعة لكلية التجارة في المركز الثاني، وحصد مركز الإرشاد النفسي التابع لكلية التربية المركز الثالث.

وكان المركز الأول من نصيب مركز تعليم الكبار من بين 5 مراكز شاركت في المسابقة من أصل 8 تابعة لرئاسة الجامعة.

وحول معايير تقييم الكليات أوضح سمير عبد الناصر، أنه تم بناءً على الدورات التدريبية التي تقدمها الكلية، والمؤتمرات، الندوات، البحوث التطبيقية، الإتفاقيات والبروتوكولات، الخدمات المجتمعية، حملات التوعية والقوافل، توظيف الخريجين، ورش العمل، المعارض الخيرية، الإصدارات والنشرات وأنشطة بيئية أخرى".

ومن المقرر منح الفائزين شهادات تقدير ومكافآت مالية؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.