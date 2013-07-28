الحلقة (17) من "روزنامة": رجل يترك طفلة رضيعة مع لميس ولا يعود لأخذها

كتب : عمرو عز الدين الأحد 28-07-2013 12:42

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشرة من المسلسل السوري "روزنامة" مقابلة بين لميس ورجل يحمل طفلة ويطلب منها حمل الطفلة حتى يعود من مشوار صغير، حيث أن زوجته تدرس بالجامعة وتركت معه البنت، وتوافق لميس وتأخذ الطفلة وتفرح بها جدا.

يلتقي سمير بصديقه عابد الذي أقرضه ألف ليرة من قبل، ويطلبها منه، وإلا يفضحه أمام أصدقائه، فيعده برد المبلغ اليوم، ويذهب لطارق ويطلب منه إقراضه هذا المبلغ، ويوافق طارق مباشرة ولا يتردد.

تذهب لميس بالطفلة لأصدقائها بعد قلقها من عودة والد الطفلة، ويجهزوا لها اللبن في "ببرونة"، بينما يتحدث طارق مع مايا وتيم لمعرفة ما أصل الطفلة، ويفكر طارق في إبلاغ الشرطة لكن تيم يرفض، ويصل طارق لفكرة وهي أن يلتقط صورة للطفلة ونشرها على "فيس بوك" للبحث عن أهلها ويوافق الأصدقاء على تلك الفكرة.

يذكر أن المسلسل السوري "روزنامة" من تألف سيف رضا حامد وإخراج وسيم السيد وإنتاج محمد ياسر الجندي.