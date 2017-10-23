اليوم.. رئيس الوزراء يناقش تطبيق منظومة النظافة مع وزير التنمية المحلية

كتب- محمد غايات:

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الإثنين، مع اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان؛ ذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظة، واستعداد المحافظة لموسم الأمطار والسيول، والتأكد من عمل مخرات السيول .

يعقب ذلك، اجتماع رئيس الوزراء بشأن منظومة النظافة الجديدة، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية .