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الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

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مصراوي Masrawy

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 سير

10:42 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 أخرين في 4 حوادث سير بمحافظات القاهرة والشرقية والمنيا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن محافظة الشرقية شهدت حادثين أولهما نتج عن تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل بطريق الصالحية القديمة، أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 2 أخرين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الصالحية الجديدة، بمشاركة 5 سيارات إسعاف مجهزة. وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسد.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم، أن الحادث الثاني نتج عن تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي مما أدى إلى اشتعالهما بالطريق الإقليمي الجديد، أسفر عن وفاة مواطن وإصابة 2 أخرين، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى بلبيس المركزي عن طريق سيارتي إسعاف مجهزتين، لافتا إلى أن المصابين أحدهما يعاني من حروق من الدرجة الثانية 15%، والأخر مصاب بجرح بالوجه، وحرق بالذراع اليسرى والوجه والرقبة من الدرجة الثانية.

وأشار مجاهد إلى أن الحادث الثالث بمحافظة القاهرة، نتج عن تصادم سيارتين ملاكي ما أدى إلى التصادم بالمارة بالطريق الدائري أعلى سلم ناهيا اتجاه المرج، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 6 أخرين تم نقلهم جميعا بمشاركة 7 سيارات إسعاف مجهزة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام. وتراوحت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد واشتباه ما بعد الارتجاج.

ونتج الحادث الرابع عن تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي طريق القاهرة أسوان الزراعي بمحافظة المنيا، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 أخرين تم نقلهم إلى مستشفى ملوى العام بمشاركة 5 سيارات إسعاف مجهزة.

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