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تجديد حبس فني معمل انتحل صفة طبيب في دمياط

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس فني معمل انتحل صفة طبيب في دمياط

10:52 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

تجديد حبس فني معمل انتحل صفة طبيب في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

جددت النيابة العامة بدمياط، اليوم الإثنين، حبس فني معمل، انتحل صفة طبيب، بعدما تقدم للتعاقد مع إدارة مستشفى الطوارىء بمركز كفر سعد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتكثيف التحريات حول سابق أنشطته وسؤال عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية حول الواقعة.

وأقدم "محمود. س" 38 عامًا، من محافظة المنوفية، ويقيم في حي الجديدة بالقاهرة، على التعاقد مع مديرية الصحة، للعمل في مستشفى طوارىء كفر سعد، كأستاذ مساعد تجميل عظام، وأوهم قيادات المديرية بأنه من خريجي كلية طب القصر العيني، وعمل الاختبار لأسبوعين شارك خلالها في إجراء 10 عمليات جراحية.

وأقدم الطبيب المزيف على إجراء عمليات بنفسه حينما طلب منه مدير المستشفى ذلك، لكنه بدا عليه الارتباك ورفض إجراء فحوصات أو عمليات جراحية إلا في حضور عدد من المساعدين رغم تردد الآلاف يوميًا على المستشفى الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح خلال زيارته الأخيرة إلى دمياط.

وفتحت إدارة الشؤون القانونية بالمديرية تحقيقًا في الواقعة، وتبين أن الطبيب المزعوم يحمل بطاقتي رقم قومي الأولى تحمل مهنة "استشاري نساء وتوليد"، والأخرى "استشاري عظام"، وأنه متورط في قضايا نصب وسبق له العمل كطبيب في مستشفيات خاصة بمحافظتي الغردقة وشمال سيناء، وجرى إخطار مركز شرطة كفر سعد قبل أن يجري تحويله إلى النيابة.

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