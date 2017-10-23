تجديد حبس فني معمل انتحل صفة طبيب في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

جددت النيابة العامة بدمياط، اليوم الإثنين، حبس فني معمل، انتحل صفة طبيب، بعدما تقدم للتعاقد مع إدارة مستشفى الطوارىء بمركز كفر سعد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتكثيف التحريات حول سابق أنشطته وسؤال عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية حول الواقعة.

وأقدم "محمود. س" 38 عامًا، من محافظة المنوفية، ويقيم في حي مصر الجديدة بالقاهرة، على التعاقد مع مديرية الصحة، للعمل في مستشفى طوارىء كفر سعد، كأستاذ مساعد تجميل عظام، وأوهم قيادات المديرية بأنه من خريجي كلية طب القصر العيني، وعمل الاختبار لأسبوعين شارك خلالها في إجراء 10 عمليات جراحية.

وأقدم الطبيب المزيف على إجراء عمليات بنفسه حينما طلب منه مدير المستشفى ذلك، لكنه بدا عليه الارتباك ورفض إجراء فحوصات أو عمليات جراحية إلا في حضور عدد من المساعدين رغم تردد الآلاف يوميًا على المستشفى الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى دمياط.

وفتحت إدارة الشؤون القانونية بالمديرية تحقيقًا في الواقعة، وتبين أن الطبيب المزعوم يحمل بطاقتي رقم قومي الأولى تحمل مهنة "استشاري نساء وتوليد"، والأخرى "استشاري عظام"، وأنه متورط في قضايا نصب وسبق له العمل كطبيب في مستشفيات خاصة بمحافظتي الغردقة وشمال سيناء، وجرى إخطار مركز شرطة كفر سعد قبل أن يجري تحويله إلى النيابة.