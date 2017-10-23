القبض على 21 من أطراف الخصومات الثأرية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة على مراكز قنا التسعة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، بقيادة اللواء أشرف رياض، اليوم الإثنين.

وتمكنت الحملة من القبض على 21 شخصًا خارجين عن القانون من أطراف الخصومات الثأرية بقنا، وتؤجج الصراعات بين العائلات؛ وضبطت الحملة 11 قطعة سلاح ناري متنوع غير مرخص، و16 قضية تموين متنوعة.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.