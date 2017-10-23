بسبب الخلافات الزوجية.. زوجة تحاول الانتحار بقرص سام في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

دفعت الخلافات الزوجية ربة منزل شابة، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، لمحاولة الانتحار، عن طريق تناول قرص مبيد حشري سام.

وورد لمركز شرطة كوم حمادة، اليوم الإثنين، من المستشفى العام بوصول "وفاء. أ. أ" 22 عامًا، ربة منزل ومقيمة دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء (إدعاء تناول مادة سامة) وتم تحويلها لمركز السموم بطنطا.

وبسؤال شقيقها "محمد. أ. أ" 40 عامًا، فلاح، قرر بتناول شقيقته المذكورة قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال لمرورها بحالة نفسيه سيئة، بسبب خلافات زوجية، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.