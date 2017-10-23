طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن فشل وزارة البيئة في القضاء على السحابة السوداء

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وجهت النائبة شيرين فراج، عضوة مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا للدكتور على عبد العال، موجها لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير البيئة استنادا لحكم المادة 134 من الدستور بشأن فشل وزارة البيئة في القضاء على السحابة السوداء، التى تعد كارثة بيئية جسيمة تهاجم المصريين كل عام وتضر بصحتهم وتصيبهم بالأمراض الصدرية والربوية والسرطانية، نتيجة احتواء الهواء على الجسيمات الخطيرة التى يتم استنشاقها.

وقالت "فراج"، فى تصريح لها اليوم الإثنين، إن فاتورة التلوث البيئي تساوى مليارات الجنيهات نتيجة ما يتعرض له المواطنون من أمراض وإصابات وعلاج واستهلاك أدوية وتعطل عن العمل، وتدهور صحى على مر السنوات، وتأثير سلبى على قدرة وصحة الأجيال المقبلة، لافتة إلى أن تلوث الهواء كارثة خطيرة، وأصبح مصدر قلق فى القاهرة بعد أن وصلت جودة الهواء بها إلى 100 ضعف المعايير العالمية المقبولة، وهى ملوثات تحتوى على نسب عالية جدا من الجسيمات والهيدروكربونات والرصاص وكلها مسببات للسرطان.

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وطالبت عضوة مجلس النواب، وزارة البيئة بوضع حد لكارثة السحابة السوداء، حفاظا على صحة المواطنين والأجيال القادمة من الأمراض والآثار السلبية مستقبلا.