«القوى العاملة» بالبرلمان تناقش مشروع قانون النقابات العمالية اليوم

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تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية التنظيم النقابى، بمشاركة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تنظر اللجنة فى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الفتاح محمد و65 نائبا بشأن إصدار قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

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كان جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد قال إن قانون النقابات العمالية المزمع مناقشته سيضم كل أطياف العمال فى نقابات مصر دون تفرقة بما يحقق التوازن، مشيرا إلى أن قرابة 85% من العمال الآن ينتمون إلى شركات خاصة لا يوجد بها نقابات أو لا تأخذ المساحة المفروضة فى قانون النقابات الحالى.