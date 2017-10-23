أخبار عاجلة

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
صرف تعويضات للمتضررين من مشروع محور 30 يونيو بالإسماعيلية -
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور) -
"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سفير المجر بالقاهرة: نقدر جهود مصر في دحر الإرهاب

Google+ Print
سفير المجر بالقاهرة: نقدر جهود مصر في دحر الإرهاب سفير المجر بالقاهرة: نقدر جهود مصر في دحر الإرهاب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال بيتر كيفك سفير المجر بالقاهرة: إن "بلاده تقدر جهود والشعب المصري في مكافحة الإرهاب لأنهم لا يحمون فقط بلادهم ولكن بلدنا"، مؤكدًا أن الإرهاب عدو مشترك لجميع الدول ( والمجر والعرب والأوروبيون والمسيحيون والمسلمون في العالم).

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الثورة المجرية عام 1956 ويوم الجيش المجري بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار ولفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر.

وأوضح "كيفك" أن السنوات الماضية شهدت تطورات كبيرة في التعاون المشترك - حيث عقدت 3 قمم منذ عام 2015 إلى عام 2017 بين الرئيس عبد الفتاح ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وكان آخرها القمة التي عقدت على هامش أول قمة بين مصر ودول مجموعة الفشجراد الأربع في بوادبست هذا العام، فضلًا عن زيادة ملحوظة في تبادل الزيارات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة من الجانبين، كما أن هناك تطورًا ملموسًا وسلسلًا بين دوائر الأعمال من كلا الجانبين في مختلف المجالات من بينها الزراعة والنقل ومعالجة المياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

شاهد أيضا

وأضاف أنه من المتوقع أن يزور رئيس البرلمان المجري، مصر قريبًا وسيتم عقد اللجنة العليا الاقتصادية المشتركة في القاهرة نهاية هذا العام، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في السياحة من كلا الاتجاهين - حيث يفضل السائحون المجريون قضاء إجازاتهم في منتجعات البحر الأحمر، بينما يذهب السائحون المصريون لمنتجعات الاستشفاء والعلاج في المجر.

ونوه السفير المجري إلى 300 منحة دراسية وفرتها الحكومة المجرية منذ 3 سنوات للدراسين المصريين الذين سوف يكونوا جسرًا للتواصل بين الدولتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا