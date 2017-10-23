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تركيا تقدم لألمانيا 81 طلبا بتسليم مشتبها بهم منذ محاولة الانقلاب العسكري

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مصراوي Masrawy

تركيا تقدم لألمانيا 81 طلبا بتسليم مشتبها بهم منذ محاولة الانقلاب العسكري

10:13 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

تركيا تقدم لألمانيا 81 طلبا بتسليم مشتبها بهم منذ محاولة الانقلاب العسكري

برلين - (د ب أ):

قدمت تركيا لألمانيا منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو العام الماضي 81 طلبا بتسليم جناة مشتبه بهم، حسبما جاء في رد وزارة العدل الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار".

ولم يوضح الرد، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الاثنين، عدد طلبات التسليم المتعلقة بحالات مشتبه في صلتها بالإرهاب.

وتتهم تركيا ألمانيا بحماية آلاف الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب. وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي بصورة متكررة ما اعتبره تقصيرا من ألمانيا في مواجهة المشتبه في صلتهم بالإرهاب المنحدرين من تركيا، وقال: "انظروا، أرسلت إلى ألمانيا 4500 ملف متعلق بحزب العمال الكردستاني، ولم نحصل على رد على أي من هذه الملفات"، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على أنصار حركة فتح الله جولن، المصنفة في تركيا على أنها منظمة إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن التركية تحمل حركة الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري.

وبحسب البيانات، فإن من بين طلبات التسليم الـ81 التي تقدمت بها تركيا لألمانيا عددا كبيرا من الحالات المتورطة في جرائم غير الإرهاب.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية نشرت في فبراير الماضي إحصائية أولية عن عام 2016، جاء فيها أن من بين 60 طلبا بالتسليم هناك 8 طلبات تتعلق بحالات مشتبه في صلتها بالإرهاب. وأوضحت الوزارة أن أغلب الحالات تتعلق بجرائم عنف أودى بعضها إلى الوفاة.

ولم ترد في الإحصائية السابقة أو في الرد على طلب الإحاطة بيانات عن عدد طلبات التسليم التي استجابت لها الحكومة الألمانية.

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