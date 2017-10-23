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جاكرتا: الاعتذار ليس كافيا بعد منع قائد الجيش الإندونيسي من دخول أمريكا

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مصراوي Masrawy

جاكرتا: الاعتذار ليس كافيا بعد منع قائد الجيش الإندونيسي من دخول أمريكا

10:12 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

جاكرتا: الاعتذار ليس كافيا بعد منع قائد الجيش الإندونيسي من دخول أمريكا

الجيش الإندونيسي

جاكرتا - (د ب أ):

طالبت جاكرتا اليوم الاثنين بتوضيح من واشنطن بشأن منع قائد القوات المسلحة الإندونيسية من السفر إلى الولايات المتحدة ، قائلة إن الاعتذار ليس كافيا.

واعتذرت السفارة الأمريكية في جاكرتا أمس الأحد، وأكدت أنه سوف يتم الترحيب بقائد القوات المسلحة الإندونيسية الجنرال جاتوت نورمانتيو ، ولكنها لم توضح السبب في منع سفره من البداية.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي عقب اجتماع مع نائب السفير الأمريكي في إندونيسيا ،إرين ماكي :"يقولون إنهم يأسفون ويعتذرون".

وأضافت :"ولكنني قلت إن ذلك ليس كافيا.. لا نزال في حاجة لتوضيح سبب حدوث ذلك".

وكان رئيس الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، قد وجه دعوة للجنرال نورمانتيو لحضور مؤتمر حول مكافحة التطرف في 23 و24 تشرين أول/أكتوبر.

لكن موظفي شركة طيران قالوا له أمس الأول السبت قبيل مغادرته لإندونيسيا إن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تمنع دخوله.

وذكرت السفارة الأمريكية في البيان الذي نشر أمس على موقعها: "اعتذر السفير الأمريكي جوزيف دونوفان لوزيرة الخارجية (الإندونيسية) مرصودي على أي إزعاج حدث للجنرال جاتوت".

وأضافت: "السفارة الأمريكية كانت وما تزال مستعدة لتسهيل سفر الجنرال (جاتوت) إلى الولايات المتحدة".

يشار إلى أن الجيش الإندونيسي قد اتهم فىالسابق بانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن الجنرال نورمانتيو لم يتهم بأي انتهاكات.

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