أخبار عاجلة

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
صرف تعويضات للمتضررين من مشروع محور 30 يونيو بالإسماعيلية -
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور) -
"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على متهمين جدد في قضية "صندوق الإسكان" بالسويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على متهمين جدد في قضية "صندوق الإسكان" بالسويس

10:17 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

هيئة الرقابة الإدارية

السويس - حسام الدين أحمد:

ألقى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية في السويس، اليوم الإثنين، القبض على متهمين جدد في قضية صندوق الإسكان الاجتماعي، المتهمة فيها مراجع أول صندوق الإسكان الاقتصادي في السويس، بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من أموال الصندوق.

وقال مصدر أمني، إن المتهمين اللذين تم ضبطهما، هما "أحمد. م" مساعد المدير الإداري لمستشفى السويس العام، و"صديق. ع" موظف بالمركز الطبي للبترول بالسويس، لاتهامهما بالمشاركة في الاستيلاء على أموال الصندوق.

والمتهمة الأولى في القضية "حنان. ح" مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لديوان عام محافظة السويس، اعترفت في جلسة تحقيق أمام النيابة العامة الأسبوع الماضي تفصيلًا بالوقائع، وأرشدت عن متهمين جدد.

وقالت المتهمة إن ابنتيها و"محمد. أ"، زوج إحداهما، لا علاقة لهم بالواقعة، وأنها هي من تولت عملية تزوير طلبات الاسترداد مقدم الحجز لوحدات الإسكان الاقتصادي، وأن ماكينة الطباعة الليزر والماسح الضوئي المضبوطين بمنزلها يخصاها ولا علاقة لابنتيها بالأمر.

وقررت النيابة العامة تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل ابنتيها "داليا. ح" و"دينا. ح"، و"محمد. أ" زوج ابنتها الثانية، بضمان محل إقامتهم.

وألقى أعضاء الرقابة الإدارية قبل 3 أسابيع القبض على المتهمة "حنان"، وابنتيها وزوج إحداهما، بتهمة تزوير خطابات استرداد مقدم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ووضع أسماء وهمية غير مدرجة بالمشروع، للاستيلاء على مبالغ مالية من خزينة الصندوق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تجديد حبس وكيل "القوى العاملة" بالإسماعيلية والمدير المالي في قضية

    أخبار

  • القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية بتهمة تقديم رشوة

    أخبار

  • القبض على مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بالأقصر وموظف لتلقيهما رشوة

    أخبار

  • أسرة مع بعضينا.. "حنان" وابنتاها سرقن 4 ملايين من أموال الإسكان

    أخبار

إعلان

1b92054adb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي