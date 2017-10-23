القبض على متهمين جدد في قضية "صندوق الإسكان" بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

ألقى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية في السويس، اليوم الإثنين، القبض على متهمين جدد في قضية صندوق الإسكان الاجتماعي، المتهمة فيها مراجع أول صندوق الإسكان الاقتصادي في السويس، بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من أموال الصندوق.

وقال مصدر أمني، إن المتهمين اللذين تم ضبطهما، هما "أحمد. م" مساعد المدير الإداري لمستشفى السويس العام، و"صديق. ع" موظف بالمركز الطبي للبترول بالسويس، لاتهامهما بالمشاركة في الاستيلاء على أموال الصندوق.

والمتهمة الأولى في القضية "حنان. ح" مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لديوان عام محافظة السويس، اعترفت في جلسة تحقيق أمام النيابة العامة الأسبوع الماضي تفصيلًا بالوقائع، وأرشدت عن متهمين جدد.

وقالت المتهمة إن ابنتيها و"محمد. أ"، زوج إحداهما، لا علاقة لهم بالواقعة، وأنها هي من تولت عملية تزوير طلبات الاسترداد مقدم الحجز لوحدات الإسكان الاقتصادي، وأن ماكينة الطباعة الليزر والماسح الضوئي المضبوطين بمنزلها يخصاها ولا علاقة لابنتيها بالأمر.

وقررت النيابة العامة تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل ابنتيها "داليا. ح" و"دينا. ح"، و"محمد. أ" زوج ابنتها الثانية، بضمان محل إقامتهم.

وألقى أعضاء الرقابة الإدارية قبل 3 أسابيع القبض على المتهمة "حنان"، وابنتيها وزوج إحداهما، بتهمة تزوير خطابات استرداد مقدم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ووضع أسماء وهمية غير مدرجة بالمشروع، للاستيلاء على مبالغ مالية من خزينة الصندوق.