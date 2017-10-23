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مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

10:17 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي 3 أشخاص، مصرعهم، فيما أصيب 3 آخرين بكدمات وجروح خطيرة، اليوم الإثنين؛ إثر حادث تصادم بين سيارتين على طريق "الصالحية القديمة – الصالحية الجديدة" بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى نصف نقل بطريق "الصالحية القديمة – الصالحية الجديدة"، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

ونقل المصابين إلى مستشفى الصالحية لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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