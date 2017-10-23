محافظ كفر الشيخ: خطة عاجلة لإنقاذ بيت الزعيم "سعد زغلول"

أ ش أ

قال محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، إنه سيضع خطة عاجلة لإنقاذ بيت الأمة، الذي نشأ فيه الزعيم "سعد زغلول" قائد ثورة 1919 بقرية إبيانة مركز مطوبس بالمحافظة، لقيمته التاريخية والأثرية الهامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه سيرسل مذكرة إلى وزير الثقافة، لإيفاد لجنة من التنسيق الحضاري، لمعاينة بيت الزعيم وإعداد تقرير عاجل عن حالته ووضع الترتيبات اللازمة لإعادته إلى صورته الأصلية.

وأوضح أن البيت يتبع وزارة التربية والتعليم، وتم شغله بمدرسة باسم الزعيم سعد زغلول ولكن هيئة الأبنية التعليمية نقلت المدرسة إلى مدرسة جديدة، على أرض أخرى وتم افتتاحها بداية العام الدراسي الحالي وأصبح البيت خاليًا.