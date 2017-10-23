اختلفت مع زوجها.. فأغلقت عليه باب الشقة وأحرقتها

الشرقية – فاطمة الديب:

أشعلت ربة منزل، من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، النيران في شقتها، بعدما أغلقت أبواب الشقة وزوجها داخل غرفة النوم بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بشارع "المتاجر" ببندر بلبيس، فيما توجهت قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران، ما أسفر عن احتراق غرفة النوم وبعض أثاث المنزل.

وبسؤال "أ. م. د" 33 عامًا، نجار موبليا، أشار إلى قيام زوجته "ن. أ. غ" 21 عامًا، ربة منزل، بإضرام النيران في الشقة عقب غلقها عليه؛ بسبب خلافات زوجية بينهما، فيما تم ضبط الزوجة (المتهمة)، وبسؤالها أكدت أقوال زوجها ووجود خلافات بينهما، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.