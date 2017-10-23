أخبار عاجلة

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
صرف تعويضات للمتضررين من مشروع محور 30 يونيو بالإسماعيلية -
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور) -
"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اختلفت مع زوجها.. فأغلقت عليه باب الشقة وأحرقتها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اختلفت مع زوجها.. فأغلقت عليه باب الشقة وأحرقتها

09:07 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

اختلفت مع زوجها.. فأغلقت عليه باب الشقة وأحرقتها

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

أشعلت ربة منزل، من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، النيران في شقتها، بعدما أغلقت أبواب الشقة وزوجها داخل غرفة النوم بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بشارع "المتاجر" ببندر بلبيس، فيما توجهت قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران، ما أسفر عن احتراق غرفة النوم وبعض أثاث المنزل.

وبسؤال "أ. م. د" 33 عامًا، نجار موبليا، أشار إلى قيام زوجته "ن. أ. غ" 21 عامًا، ربة منزل، بإضرام النيران في الشقة عقب غلقها عليه؛ بسبب خلافات زوجية بينهما، فيما تم ضبط الزوجة (المتهمة)، وبسؤالها أكدت أقوال زوجها ووجود خلافات بينهما، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيطرة على حريق بمدرسة في الشرقية

    أخبار

  • السيطرة على حريق اندلع بمسكن في شبرا الخيمة

    أخبار

  • إحالة محام متهم بتزوير محررات رسمية وإيصالات أمانة إلى جنايات الشرقية

    أخبار

  • السيطرة على حريق بمخبز بلدي في البحيرة

    أخبار

إعلان

7db3f5390c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي

إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة

إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة

بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج

بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج

إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس"

إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس"