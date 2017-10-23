مصر ضمن الدول الأكثر "تشائمًا" حول العالم

كتب - هشام عواض:

تؤثر الاضطرابات والأحداث حول العالم، في نسبة تفائل وتشائم البشر، فحوادث الإرهاب والعنصرية وتدهور مستوى المعيشة، وضباية المستقبل، لها عامل كبير على تشائم الناس.

ونشرت "صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تقريرًا أعدته مؤسسة "جالوب" العالمية للموارد البشرية والاحصاءات، حول مدى تفائل وتشائم البشر في أرجاء دول العالم حول مستقبلهم.

وحلت مصر في مركز متقدم في قائمة الدول الأكثر تشائمًا، وذلك بعدما كانت في 2007 نسبة التفائل 25%، وانحسرت الآن إلى 8 % فقط.

وأعدت التصنيف الذي اعتمد على أخذ آراء أشخاص من دول العالم، حول مدى رضاءهم عن حياتهم ومستقبلهم. في 2007 والآن بعد عشر سنوات، مع تعيين الفارق بين الرقمين وهل زاد التفائل أم نقص في البلدان المختلفة.

وأظهرت النتائج أن سكان 21 بلدًا، يرون أن لم يحدث أي تغيير في حياتهم المعيشية، منذ 2007.

ومن بين أكثر البلدان التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في التفائل، في 2017، "مصر واليونان وإسبانيا وسنغافورة وبلجيكا والهند ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

ومن الجهة الأخرى، فقد شهد سكان العديد من الدول حول العالم، زيادة في نسبة تفائلهم.

وجاءت في هذه القائمة، ألمانيا، وغالبية دول أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية.