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الحلقة (18) من "خلف الله": اتهام خلف بقتل زينهم ومتولي.. وصباح تذهب لتستقر عند الشيخ جاد

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الحلقة (18) من "خلف الله": اتهام خلف بقتل زينهم ومتولي.. وصباح تذهب لتستقر عند الشيخ جاد الحلقة (18) من "خلف الله": اتهام خلف بقتل زينهم ومتولي.. وصباح تذهب لتستقر عند الشيخ جاد

كتب : أحمد العميد منذ 11 دقيقة

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "خلف الله"، مقتل متولي وزينهم داخل منزلهما، واُتهم خلف الله في حادث القتل.

ودارت واقعة القتل أثناء وجود خلف الله مع زينهم ومتولي ليعاتبهما على فعلتهما من جمع أموال من الفقراء نظير مقابلتهم الشيخ خلف، حيث أرسلت الحاجة زهرة الشريف رجالها ليقتلوا متولي وزينهم ويخطفوا خلف وإرساله إليها عنوة، بعد رفضه مقابلتها في زيارتها الأولي له.

وعندما اكتشفت صباح زوحة خلف الله، مقتل متولي وزينهم وبجوارهما عصا خلف الله ومسبحته، قامت بإخفائهما ودفنهما في منطقة مجاورة من منزلها، لإبعاد شبهة القتل عن زوجها خلف الله، ثم ذهبت إلى قرية منفلوط لتستقر مع عم الشيخ الخلف حيث أوصاها قبل الواقعة بالذهاب إليه بينما كانت احتجزت الحاجة زهرة خلف الله لديها.

يذكر أن مسلسل "خلف الله" تأليف ذكريا السيلي، وبطولة نور الشريف، وصبا مبارك، ومي سليم، وعبير صبري، سميرة عبدالعزيز وخليل مرسي، وعبير منير، ومحمد حلاوة، ومن إنتاج شركة بانوراما للإنتاج الفني ومن إخراج حسني صالح.

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