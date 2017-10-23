قاطع نجله بسبب «الصحافة» وتزوجت والدته في طفولتها.. 11 معلومة عن السعدني

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حينما يتربى الفنان تربية ثقافية منذ الصغر، تتولّد لديه الموهبة المُثقلة، التي لا يفتت الزمن تماسكها، مهما اختلفت الاهتمامات وتقلبت الأوضاع، فالوعي الذي زُرع في بطلنا بواسطة شقيقه الكاتب الصحفي أكسبه طابعًا فريدًا في عالم التمثيل، وجعل منه "غول" يخطف الكاميرا بنظرة عين شاردة، فينقل المشاهد إلى ذروة الأحداث بمجهود أقل، فهو "العارف" بأصول المهنة، والدارس لمحيط مجتمعه، لذا انهار جدار الافتعال بينه وبين جمهوره، وأصبحت الشخصية التي يجسدها واقعًا يتألم الجمهور بألمها، ويفرح بفرحها.

يرصد "التحرير - لايف" في التقرير التالي 11 معلومة عن الفنان القدير صلاح السعدني.

1- وُلد صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني في يوم 23 أكتوبر من عام 1943، بمحافظة المنوفية، لأسرة تتكون من أب وأم و11 طفلًا.

2-انتقل للإقامة في الجيزة، وتلقى تعليمه بمدرسة "السعيدية" الثانوية، ثم التحق بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، وكان هو الوحيد من بين إخوته الذي أكمل تعليمه الجامعي، وهناك التقى بصديق عمره عادل إمام.

3- تربى على يد شقيقه الكاتب الصحفي الكبير محمود السعدني، الذي كان يعتني به ويدبر له مستلزمات الدراسة، ويصطحبه معه إلى مقهى "محمد عبد الله" بميدان الجيزة، حيث كان يجتمع فطاحل الأدباء والشعراء مثل، كامل الشناوي وعبدالرحمن الخميسى، ونعمان عاشور ويوسف إدريس، فكان لذلك بالغ الأثر في نفسه، وتأسيسه ثقافيا.

4- انطلاقته الفنية بدأت على خشبة مسرح الجامعة مع صديقه الزعيم عادل إمام، حينما أُعلن عن تشكيل فريق للتمثيل فذهب فى الموعد المحدد والتقى عادل إمام، الذى كان رئيس الفرقة، وتم المفاضلة بينه وبين آخرين للعب دور معين في مسرحية "ثورة الموتى"، وبينما كان فى طريقه عائدًا إلى البيت فى ذلك اليوم قابل عادل إمام، فى ميدان الجيزة، وقال له: "إنت اللى حتمثل الدور" فصاح فرحًا قائلًا: "صحيح يا أستاذ عادل؟"، كانت هذه المرة الأولى والأخيرة التي قال فيها لصديقه عادل إمام "يا أستاذ"، وفق ما صرح به في حوار نادر بالثمانينيات.

5- انتقل للعمل في التليفزيون، فشارك لأول مرة في مسلسل "الرحيل" عام 1960، مع الفنان حمدي غيث وزيزي مصطفى، والمخرج نور الدمرداش.

6- لمع نجمه في فترة زمنية قصيرة، حيث خطف بطلّته اللافتة أنظار الجمهور والمخرجين، وبدأت رحلة عطاء فني امتدت إلى ما يزيد عن الخمسين عامًا، قدم خلالهم عدد كبير من الأدوار، ولكنه تميز في الدراما التليفزيونية، خاصة في دور العمدة "سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، فالتصق به اللقب منذ حينها، وكذلك دور حسن في مسلسل "أرابيسك"، الذي يعتبر من التراث الدرامي المصري، لما أوجد من حالة توحد بين الشخصيات في الحارة والمشاهد المصري، كما برع في دور البطولة بمسلسل "الباطنية" مع كوكبة من النجوم.

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7- نشط فنيًا في فترة السبعينيات والثمانينيات، وحاول أن يتفرغ للأعمال السينمائية، فشارك في "جبروت امراة"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي" و"مدرسة الحب" و"الغول" و"فتوة الناس الغلابة".

8- لمسلسل "القاصرات" قصة وجذور في نفسه، حيث يذكره بحياة والدتها التي تزوجت في عمر الثانية عشر، في وقت كانت به طفلة تبحث عن المرح، مصرّحًا في حوار مع جريدة "المصري اليوم" بأنها كانت تنام أثناء زيارة أحد الأقارب، فيحملها والدها إلى المنزل، ونتج عن هذا الزواج المبكر وفاة 4 من أشقائه في سن مبكر بسبب قلة خبرتها في التربية، لذا تحمّس إلى تجسيد دور الرجل العجوز الذي لم تنطفأ شهوته رغم تقدمه في السن، فانكب على الزواج من "القاصرات" اللاتي لا تتعدى أعمارهن الخامسة عشر.

9- رفض نجله الظهور معه في أي عمل فني، حتى لا يقال إنه يمثل مع أبيه، ولم بلتقي الأب ونجله سوى في عمل وحيد وهو مسلسل "رجل من زمن العولمة"، بعد أن اعتذر أحمد زاهر عن الدور، وفق ما صرح "السعدني" في حوار مع "روزاليوسف"، فيما أوضح نجله أحمد أن "الصحافة" أوقعت بينه وبين والده بسبب تزوير حديثه عنه في إحدى الصحف بأنه لا يهتم برأيه، ما تسبب في غضب الأب ووقوع قطيعة مؤقتة بين الاثنان، وفق ما صرح به الممثل الشاب في حوار صحفي مع مجلة "سيدتي".

10- عُرف عنه أرائه السياسية الواضحة تجاه ما يحدث على الساحة السياسية، بدءًا من عصر مبارك وانتهاءً بمجيء السيسي رئيسًا للجمهورية، حيث انتقد نظام الرئيس الأسبق مبارك، وهاجم حكم جماعة الإخوان، رغم وصفه لهم بـ"الوطنيين" في بادئ الأمر، كما أيد قيام ثورة 30 يونيو، ونادى بترشيح "الفريق" عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية.

11- يعيش الآن حياة هادئة في منزله، بعيدًا عن الإعلام والتمثيل، ولا يرد على هاتفه، كما يمتنع عن الذهاب لتأدية واجب العزاء، أو حضور إحدى المناسبات، ما يدفع المقربون للاطمئنان عليه عن طريق نجله أحمد، حيث يخصص الفنان الكبير وقته لأحفاده.