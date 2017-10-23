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عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة و35 دقيقة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة و35 دقيقة في سوهاج

09:44 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة و35 دقيقة في سوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عادت من جديد حركة القطارات، اليوم الإثنين، إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج بعد توقفها ساعة و35 دقيقة بسبب عطل ميكانيكي بجرار قطار مكيف بمحطة سكة حديد طهطا دائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من العقيد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بتعطل القطار رقم 935 مكيف "الأقصر– الإسكندرية"، بمحطة سكة حديد طما عقب وصوله المحطة دائرة المركز.

وتبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل ميكانيكي في الجرار، قام مسئولو هيئة السكة الحديد وضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعة و35 دقيقة.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4616 إداري المركز لسنة 2017.

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