الحلقة (18) من "الداعية": الشيخ يوسف يعترف بحبه لـ"نسمة"

كتب : سهيلة حامد منذ 5 دقائق

تخيم حالة من الحزن على الحلقة (18) من مسلسل "الداعية"، بعد قتل أحد المصورين زميل نسمة في مظاهرة أمام الاتحادية في مطالبتها بإسقاط الدستور، وبمجرد حضور الشيخ يوسف، الجنازة، شنت الجماعات الإسلامية عليه هجومًا عنيفًا.

تنصح حنين شقيقتها خديجة بالسؤال عن زوجها الشيخ حسن وعدم الالتفات لكلام يوسف في وصفه بقلة الأصل.

يستضيف برنامج "الحقيقة" يوسف، الذي يتراجع عن فكره وأرائه مما يتعرض للهجوم الشديد عليه من خلال ضيوف البرنامج وأيضًا الاتصالات الهاتفية.

تشهد أحداث الحلقة، اعتراف الشيخ يوسف بحبه لنسمة، وأنه كان يراقبها لسماع عزفها من شرفته. اندهشت "نسمة" وحكت لصديقتها اعترافه لها، ولاسيما أن أفكارهما مختلفة، إلا أن صديقتها أقنعتها بأنه تغير من أجلها.