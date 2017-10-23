السيسي يغادر القاهرة متوجهًا إلى باريس

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القاهرة، اليوم الاثنين، متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، فى زيارة تستغرق عدة أيام، للقاء نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس السيسي، خلال الزيارة، مع الرئيس الفرنسى، ويعقد قمة مصرية – فرنسية بقصر الإليزية، غدا الثلاثاء؛ لبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فضلا عن بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، كما سيعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا بالإليزية.

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وسيجتمع الرئيس السيسي بعدد من كبار المسئولين الفرنسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الخارجية جون ايف لودريان حيث ستجرى جلسة مباحثات يعقبها مأدبة عشاء ستقام على شرف الرئيس والوفد المرافق له.