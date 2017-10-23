قوات إسرائيلية تعتقل 51 فلسطينيا شرقي القدس

رام الله - (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الاثنين بأن المئات من قوات الشرطة وحرس الحدود ألقوا الليلة الماضية القبض على 51 فلسطينيا في بلدة العيسوية شرقي القدس.

وذكرت أن العملية جرت في إطار "حملة واسعة النطاق لتطبيق القانون في العيسوية"، مضيفة أنه يشتبه في أن المعتقلين "ضلعوا في أعمال شغب عنيفة وقعت مؤخرا".

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات كبيرة من الجنود وقوات الشرطة وعناصر المخابرات، تُساندها طائرة مروحية، اقتحمت البلدة من مختلف المداخل الرئيسية والفرعية وداهمت منازل عدد كبير من المواطنين، وأثارت خلالها حالات من الهلع والفزع.