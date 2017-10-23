أخبار عاجلة

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
صرف تعويضات للمتضررين من مشروع محور 30 يونيو بالإسماعيلية -
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور) -
"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قوات إسرائيلية تعتقل 51 فلسطينيا شرقي القدس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قوات إسرائيلية تعتقل 51 فلسطينيا شرقي القدس

09:32 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

قوات إسرائيلية تعتقل 51 فلسطينيا شرقي القدس

أرشيفية

رام الله - (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الاثنين بأن المئات من قوات الشرطة وحرس الحدود ألقوا الليلة الماضية القبض على 51 فلسطينيا في بلدة العيسوية شرقي القدس.

وذكرت أن العملية جرت في إطار "حملة واسعة النطاق لتطبيق القانون في العيسوية"، مضيفة أنه يشتبه في أن المعتقلين "ضلعوا في أعمال شغب عنيفة وقعت مؤخرا".

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات كبيرة من الجنود وقوات الشرطة وعناصر المخابرات، تُساندها طائرة مروحية، اقتحمت البلدة من مختلف المداخل الرئيسية والفرعية وداهمت منازل عدد كبير من المواطنين، وأثارت خلالها حالات من الهلع والفزع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة تعتقل مسلحا احتجز رهائن في مركز ترفيه وسط بريطانيا

    أخبار

  • وزيرة الخارجية الهندية: ميانمار يجب أن تستعيد لاجئيها من مسلمي الروهينجا

    أخبار

  • قوات إسرائيلية تعتقل فلسطينيين من غزة بزعم اجتياز السياج الحدودي بين

    أخبار

  • مقتل قرابة الـ23 شخصًا بسبب الفيضانات في نيبال

    أخبار

إعلان

9a0fa65855.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي

إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة

إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة

بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج

بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج

إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس"

إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس"