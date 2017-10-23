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صحيفة سعودية: مصادر ترجح تأجيل القمة الخليجية 6 أشهر

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مصراوي Masrawy

صحيفة سعودية: مصادر ترجح تأجيل القمة الخليجية 6 أشهر

09:21 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

صحيفة سعودية: مصادر ترجح تأجيل القمة الخليجية 6 أشهر

الشيخ محمد العبدالله

الرياض - (د ب أ):

نقلت صحيفة "عكاظ" اليوم الاثنين عن مصادر متطابقة تأكيدها ترجيح تأجيل القمة الخليجية ستة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن "التأجيل يهدف إلى إزالة الخلافات وإنهاء الأزمة التي اندلعت بسبب عدم التزام القطرية باتفاق الرياض 2013، وملحقاته التكميلية في 2014 ".

وبينما رجحت المصادر التأجيل، رد وزير دولة الكويت لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على سؤال للصحيفة عن تأجيل موعد القمة، بقوله: "لم يصدر موقف رسمي بعد تجاه موعد القمة الخليجية" المقررة في ديسمبر المقبل.

وأعرب دبلوماسيون خليجيون عن اعتقادهم بأنه لا توجد أي دلائل على أن الحل قريب، في ظل تمسك الدول الأربعة المقاطعة لقطر بضرورة استجابة قطر أولاً للمطالب الـ13 التي حددتها، وإصرار قطر على الانفتاح على حوار دون شروط مسبقة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في يونيو الماضي واتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

 

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