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مصرع طالبة وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع طالبة وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بسوهاج

09:17 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

مصرع طالبة وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت طالبة مصرعها، وأصيب عامل وسيدة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بانقلاب سيارة بترعة بناحية أولاد يحي، بدائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 61393 ملاكي سوهاج قيادة "أحمد محمد عبدالعال" 20 عامًا، طالب، ويقيم أولاد يحي الحاجر دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما نتج عنه انقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث وفاة "دعاء إبراهيم علي" 16 عامًا، طالبة، وإصابة كلاً من "يامنة إبراهيم علي" و"عبدالرحمن الضبع عبدالعال" بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ونقلوا جميعًا للمستشفى المركزي.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 13164 جنح المركز لسنة 2017.

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