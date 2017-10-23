في 9 خطوات.. تعلمي "كونتور الأنف" في المنزل بشكل احترافي

كتب - هشام عواض:

تبحث بعض الفتيات اللاتي يعانين من أنف طويل إلى حد ما أو عريض، إلى حلول، ومنها الكونتور، وفي بعض الأحيان قد لا تستطيع للذهاب إلى صالون التجمل.

وقدمت خديجة إسماعيل، خبيرة التجميل والمكياج، لـ"مصراوي"،عدة نصائح لكيفية تصغير وتجميل الأنف بواسطة المكياج بشكل احترافي في المنزل.

1 - في تصغير الأنف يعتمد بشكل أساسي على "البلاشر"، ويجب أن يكون درجة لونه داكنة أكثر من البشرة.

2- يفضل الاعتماد على البلاشر البودر، والابتعاد عن الكريمي.

3- استخدمي الفرشاة في توزيع البلاشر، وابتعدي عن الإسفجة مثلًا.

4- في البداية عليكِ استخدام بلاشر لونه فاتح، لسهولة تعديله في حال الخطأ.

5- اعلمي أنك لن تستطيعي النجاح في نحت أنفك من أول مرة، ولهذا عليكِ التدرب كثيرًا.

6- يمكنك الاستعانة باليوتيوب في التعلم، وستجدين مقاطع فيديو عديدة يمكنك الاعتماد عليها.

7- إذا كان أنفك طويلًا، فيمكنك توزيع البلاشر على الجانبين و"كسر" الخط قبل نهاية الأنف، للحصول على ظل، وهو ما يوحي أن أنفك أصبحت أقصر.

8- في حال أن أنفك عريض، فقومي بتوزيع البلاشر على جانبي أنفك، وصنع خط طولي بدرجة أفتح من الأمام، وستشعرين أن أنفك أصبح أنحف.

9- إذا كانت أنفك عريضة من الأسفل ورفيعة من أعلى، لا تستخدمي البلاشر من أعلى حتى لا تحصلين على نتائج عكسية.