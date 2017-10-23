حركة المرور: تكدسات بصلاح سالم والثورة وشارعي السودان والجامعة والكورني

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الاثنين، كثافات مرورية متحركة على بعض الطرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال فترة الصباحية. وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحاً.

وفي الجيزة شهد شارع فيصل للقادم إلى مناطق الدقي والهرم في اتجاه كوبري الجيزة ونفق نصر الدين بالهرم وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان وكوبري ١٥ مايو وشارع فيصل كثافات مرورية متحركة.

ورصدت غرفة عمليات ادارة مرور القاهرة معدلات سير مرتفعة بمعظم المحاور علي مستوي المدينة حيث شهد طريق صلاح سالم فى المنطقة التي جتصل بين هيئة الاستثمار ونفق الميرغنى تباطؤ في حركة السير نتيجة مواعيد دخول الموظفين لاماكن عملهم في الهيئات الحكومية المتمركزة في تلك المنطقة ومحيط مبنى وزارة المالية ونصح رجال المرور اتخاذ محور النصر للمتجه الى مطار القاهرة والذى يعمل بشكل جيد.

وظهرت كثافات أعلى كوبري اكتوبر من الوصلة المعلقة بمدينة نصر حتى مزلة رمسيس وطريق الكورنيش وتباطئت حركة السير بمحيط نزلة الزمالك اعلى كوبري ١٥ مايو وشارع الملك الصالح والمنيل وبعض طرق المعادي.

ورصدت غرفة المرور بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة ولا توجد حواث تصادم.

أما على الطريق الدائري رصدت غرفة عمليات المرور ازدحام على الطريق للمتجه من منطقة السلام حتى نزلة المرج وكذلك نزلة طريق بنها الزراعي.

وكثفت الإدارة العامة للمرور خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد اى معوقات مرورية و إلزام السائقين بقواعد و ٱداب المرور.