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السيسي يغادر إلى فرنسا ويلتقي ماكرون الثلاثاء

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مصراوي Masrawy

يغادر إلى فرنسا ويلتقي ماكرون الثلاثاء

09:09 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

السيسي يغادر إلى فرنسا ويلتقي ماكرون الثلاثاء

الرئيس السيسي وإيمانويل ماكرون

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة بين البلدين.

ويجتمع السيسي وماكرون، الثلاثاء على غداء عمل فى أول لقاء بينهما، لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

كما يلتقي السيسي عددا من المستثمرين فى فرنسا، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات فى ، إضافة إلى لقاءات أخرى لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي.

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