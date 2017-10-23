السيسي يغادر إلى فرنسا ويلتقي ماكرون الثلاثاء
السيسي يغادر إلى فرنسا ويلتقي ماكرون الثلاثاء
09:09 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017
الرئيس السيسي وإيمانويل ماكرون
كتب - طه عبيد
غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومن المقرر أن يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة بين البلدين.
ويجتمع السيسي وماكرون، الثلاثاء على غداء عمل فى أول لقاء بينهما، لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.
كما يلتقي السيسي عددا من المستثمرين فى فرنسا، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات فى مصر، إضافة إلى لقاءات أخرى لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي.
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