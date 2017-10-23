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زلزال بقوة 5ر5 درجة يضرب جنوب شرقي إيران

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مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 5ر5 درجة يضرب جنوب شرقي إيران

09:05 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

زلزال بقوة 5ر5 درجة يضرب جنوب شرقي إيران

أرشيفية

طهران - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين محافظة هرمزكان جنوب شرقي إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مركز الزلزال كان على عمق 20 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وذكر مسؤولون محليون أن هذا الزلزال لم يخلف خسائر بشرية.

وكان زلزال وقع في المنطقة في آب/أغسطس الماضي وتسبب في خسائر كبيرة.

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