أطعمة غير متوقعة تقيك من نزلات البرد

كتبت- بسمة أبوطالب:

مع دخول فصل الشتاء، يصاب العديد بنزلات البرد القوية بسبب تغيير الفصول، يعرض موقع ""livestrong المختص بالصحة والرشاقة، أطعمة غير متوقعة تقي من الإصابة بالبرد، وهى:

1-السردين

يحتوي على دهون الأوميجا 3 التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والالتهابات، وتعزيز الجهاز المناعي.

2-الفلفل الأصفر

يعتبر من أفضل مصادر فيتامين c، أظهرت الأبحاث أنه لا يقي من نزلات البرد، لكنه يساعد في تخفيف أعراضها، بالإضافة إلى تقوية مناعة المدخنين، كبار السن، الرياضيين والأطفال.

3-المشروم

يحتوي على فيتامين B ومضادات للأكسدة، التي تحافظ على الجهاز المناعي.

4-الزنجبيل

شرب كوب من الزنجبيل مع العسل الأبيض وعصير الليمون في بداية المرض، يساعد على تقليل الشعور بالغثيان، خاصة للمرأة الحامل.

5-شوربة الدجاج

الشوربة الدافئة تساعد على تخفيف التهاب الحلق وتُهدأ الجهاز التنفسي.