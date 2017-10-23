أطعمة غير متوقعة تقيك من نزلات البرد
أطعمة غير متوقعة تقيك من نزلات البرد
09:00 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017
أطعمة غير متوقعة تقيك من نزلات البرد
كتبت- بسمة أبوطالب:
مع دخول فصل الشتاء، يصاب العديد بنزلات البرد القوية بسبب تغيير الفصول، يعرض موقع ""livestrong المختص بالصحة والرشاقة، أطعمة غير متوقعة تقي من الإصابة بالبرد، وهى:
1-السردين
يحتوي على دهون الأوميجا 3 التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والالتهابات، وتعزيز الجهاز المناعي.
2-الفلفل الأصفر
يعتبر من أفضل مصادر فيتامين c، أظهرت الأبحاث أنه لا يقي من نزلات البرد، لكنه يساعد في تخفيف أعراضها، بالإضافة إلى تقوية مناعة المدخنين، كبار السن، الرياضيين والأطفال.
3-المشروم
يحتوي على فيتامين B ومضادات للأكسدة، التي تحافظ على الجهاز المناعي.
4-الزنجبيل
شرب كوب من الزنجبيل مع العسل الأبيض وعصير الليمون في بداية المرض، يساعد على تقليل الشعور بالغثيان، خاصة للمرأة الحامل.
5-شوربة الدجاج
الشوربة الدافئة تساعد على تخفيف التهاب الحلق وتُهدأ الجهاز التنفسي.
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