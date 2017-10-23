تعرف على أسعار أزياء عيد "الهالوين"

هكذا يمكنك تنسيق بعض القطع الشتوية مع ملابسك هذه الأيام

كتبت- فاطمة خالد:

مع اقتراب الاحتفال بعيد الهالوين، تقيم بعض المدارس الحفلات، ليرتدي الأطفال الأزياء التنكرية المختلفة.

ولكي لا يحتار الآباء، رصد لكم "مصراوي" بعض أزياء الهالوين للأطفال، من عُمر 4 إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى أسعارها، في منطقة المهندسين، وهي:

- تتراوح أسعار أزياء شخصيات "بات مان"، "سبيدر مان" و"كابتن أمريكا"، المخصصة للأولاد، بين 185 و 250 جنيه.

ويشمل زي "بات مان" الملاءة الحمراء التي توضع على الظهر، كما يشمل زي "سبايدر مان" القناع، ويأتي الدرع مع زي "كابتن أمريكا.

- كما يتراوح سعر زيي "فروزين"، و"سنووايت" للبنات، بين 200 إلى 350 جنيه، وسعر الإكسسوار الخاصة به الذي يتكون من تاج ، وعصا وحُلي، 150 جنية.

- زيي القرصان، ومصاص الدماء للأولاد يتراوح سعرهما بين 210 إلى 350 جنيه. ويشتمل زي القرصان القبعة، وأما السيف فيأتي بسعر منفصل، 100 جنيه.

- سعر زي "القرع" 350 جنيه، المخصص للأولاد والبنات.

- سعر زي المٌهرج، والهيكل العظمي 275 جنيه، ويمكن ارتدائهما أيضا للأولاد والبنات. ويشمل الهيكل العظمي على القناع، بينما مع زي المهرج الباروكة.