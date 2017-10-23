أخبار عاجلة

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
صرف تعويضات للمتضررين من مشروع محور 30 يونيو بالإسماعيلية -
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور) -
"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

تعرف على أسعار أزياء عيد "الهالوين"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعرف على أزياء عيد "الهالوين"

08:31 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

  • عرض 6 صورة

    7268e091e9.jpg

  • عرض 6 صورة

    2017_10_22_17_11_6_650.jpg

  • عرض 6 صورة

    57dfc71aa0.jpg

  • عرض 6 صورة

    e8e48cf2cd.jpg

  • عرض 6 صورة

    b60443b06a.jpg

  • عرض 6 صورة

    47736a14ac.jpg

إعادة الألبوم

هكذا يمكنك تنسيق بعض القطع الشتوية مع ملابسك هذه الأيام

الألبوم التالى

هكذا يمكنك تنسيق بعض القطع الشتوية مع ملابسك هذه الأيام

كتبت- فاطمة خالد:

 مع اقتراب الاحتفال بعيد الهالوين، تقيم بعض المدارس الحفلات، ليرتدي الأطفال الأزياء التنكرية المختلفة.

ولكي لا يحتار الآباء، رصد لكم "مصراوي" بعض أزياء الهالوين للأطفال، من عُمر 4 إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى أسعارها، في منطقة المهندسين، وهي:

- تتراوح أسعار أزياء شخصيات "بات مان"، "سبيدر مان" و"كابتن أمريكا"، المخصصة للأولاد، بين 185 و 250 جنيه.

ويشمل زي "بات مان" الملاءة الحمراء التي توضع على الظهر، كما يشمل زي "سبايدر مان" القناع، ويأتي الدرع مع زي "كابتن أمريكا.

- كما يتراوح سعر زيي "فروزين"، و"سنووايت" للبنات، بين 200 إلى 350 جنيه، وسعر الإكسسوار الخاصة به الذي يتكون من تاج ، وعصا وحُلي، 150 جنية.

- زيي القرصان، ومصاص الدماء للأولاد يتراوح سعرهما بين 210 إلى 350 جنيه. ويشتمل زي القرصان القبعة، وأما السيف فيأتي بسعر منفصل، 100 جنيه.

- سعر زي "القرع" 350 جنيه، المخصص للأولاد والبنات.

- سعر زي المٌهرج، والهيكل العظمي 275 جنيه، ويمكن ارتدائهما أيضا للأولاد والبنات. ويشمل الهيكل العظمي على القناع، بينما مع زي المهرج الباروكة. 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كل ما تحتاج للتعرف عليه من ألوان وأسعار وتصميمات موضة شتاء 2018

    هو وهي

  • للفتاة القصيرة.. 6 قطع لا تخلو منها خزينة ملابسك

    هو وهي

  • بأقل الملابس.. كيف تظهرين بشكل مختلف كل يوم في الجامعة؟

    هو وهي

  • هكذا تنسقين الـ boyfriend جينز مع ملابسك

    هو وهي

إعلان

658ed5b531.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017