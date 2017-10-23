حصاد «التوك شو».. الإشادات تنهال على «أزارو» بعد هاتريك النجم

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أبهر المغربي وليد أزارو، جمهور النادي الأهلي، في مواجهة النجم الساحلي، بعد تسجيله 3 أهداف «هاتريك» في شباك الفريق التونسي، وانهالت عليها الإشادات عقب المباراة في برامج «التوك شو»، نرصدها في السطور التالية.

في البداية تحدث عماد متعب، نجم هجوم النادي الأهلي، عن تألق «أزارو»، مؤكدًا أنه تحدث معه كثيرًا لمنحه الثقة لأنه لاعب جيد، مشيرًا إلى نفس هذه الظروف مر بها مع الأنجولي فلافيو أمادو.

وكشف «القناص»، أنه توقع لأزارو التسجيل في مباارة النجم الساحلي، وهو ما تحقق بالفعل، ودفع المهاجم الشاب لمعانقته.

وأشاد عبد الحميد حسن، لاعب النادي الأهلي السابق، بالمستوى الذي ظهر به المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، خلال مواجهة النجم الساحلي، معلقًا: «أزارو أثبت للجميع أنه مهاجم متميز، وسيصبح من أفضل المهاجمين في العالم، إذا استمر على هذا المستوى».

وأضاف «ميدو»، خلال برنامج «استاد الأهلي»، الذي يقدمه على قناة القلعة الحمراء، أن أزارو كان ينقصه فقط إحراز هدف لنيل الثقة، مؤكدًا أنه رد على منتقديه بقوة بعد الهاتريك، الذي أحرزه في شباك النجم الساحلي.

وأعرب النيجيري جونيور أجايي، مهاجم النادي الأهلي، خلال تصريحات لقناة «الأهلي»، عن سعادته بتألق زميله المغربي وليد أزارو، وإحرازه 3 أهداف «هاتريك»، بعد حالة عدم التوفيق التي كان يعاني منها في الفترة الماضية.

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وأشاد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، بتألق أزارو، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات أكبر مما قدمه أمام النجم الساحلي وتسجيله 3 أهداف.

وعبر «أزارو» نفسه عن سعادته بمساهمته في فوز فريقه على النجم الساحلي، مؤكدًا أن إحرازه للأهداف مسألة وقت، معلقًا: «مش هتخانق مع إرادة ربنا عشان أجيب أهداف، هو أنا مش عايز أجيب أهداف؟!».

وتابع «أزارو»، خلال تصريحاته لقناة «beIN sports»: «أوجه الشكر لزملائي والجماهير على دعمي خلال الفترة الماضية»، مضيفًا أن اللاعبين خاضوا لقاء النجم الساحلي بتركيز كبير للخروج بالفوز، مؤكدًا أن مواجهة الواداد في نهائي البطولة لن تكون سهلة.

على جانب آخر، سخر بعض المحليين من نتيجة المباراة، على طريقتهم الخاصة، حيث قال خالد بيبو، لاعب النادي الأهلي الأسبق: «أنا زعلان من النتيجة كنت عايزها حاجة تانية».

وقال مصطفى يونس لاعب الأهلي الأسبق، إنه كان يتمنى أن تخرج المباراة بنتيجة 6/1 أسوة بنتيجة مباراة الزمالك التي خرج بعدها عبارة «بيبو وبشير» الشهيرة.