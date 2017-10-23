مروان هشام: مفعول جمهور الأهلي يفوق السحر (فيديو)

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قال مروان هشام، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الفريق حقق نتيجة مبهرة أمام النجم الساحلي، مشيدًا بالروح العالية والأداء الرائع للاعبين، والوعى الذي خاض به الجهاز الفني اللقاء.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه لضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

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وأضاف «هشام»، خلال تصريحاته لقناة «الأهلي»، أن الجمهور لعب دورًا كبيرًا في تحقيق الفوز العريض، معلقًا: «جمهور الأهلي له مفعول يفوق السحر في الملعب».